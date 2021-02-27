‘Cinayet emrini veliaht verdi’

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün (DNI), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmesine ilişkin 2018 yılında hazırladığı rapor dün açıklandı. Raporda, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın İstanbul'da yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık" ifadesi yer aldı. Ayrıca, "Bu sonuca, Prens'in Kaşıkçı dahil yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içerikli adımlar attığı gerçeğini baz alarak ulaştık" bilgisi verildi. Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik ekibin 2 Ekim 2018'de İstanbul'a gittiğine, bu ekipteki Saud el Kahtani'nin, Selman'ın izni olmadan hiçbir adım atmadığına işaret edildi. Aynı ekipteki 7 kişinin, doğrudan Selman'ın koruması olduğu vurgulandı. ABD Hazine Bakanlığı da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Hasan Muhallem El Asiri ile Suudi Arabistan Acil Müdahale Gücü'nü yaptırım listesine aldı. 76 Suudi vatandaşına ise vize kısıtlaması getirdi. Ancak Prens Selman ile ilgili bir karar açıklanmadı.