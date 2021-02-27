Ekvador’da koronavirüs aşısı krizi: O hamle istifa getirdi

Ekvador'da Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos, yakınlarına ve bazı devlet görevlilerine yeni tip koronavirüs aşısı yaptırdığı eleştirileri nedeniyle görevi bıraktı.

"SADECE HATALAR GÖRÜLÜYOR"

Ekvador basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya istifasını sunan Zevallos açıklamasında, "Milyonlarca Ekvadorlunun hayatını zorlaştıran bu bilinmeyen düşmanla mücadele etmek ve etkilerini hafifletmek için bir doktor olarak aşkla ve şeffaflıkla karşı koymaya çalıştım." ifadesini kullandı.

Kamu politikaları gereği alınan kararların dayanışma ve hakkaniyet ilkeleri kapsamında alındığına vurgu yapan Zevallos, mevcut hükümetin görev süresinin dolacağı Mayıs 2021'e kadar 2 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiğini bildirdi.