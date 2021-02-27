Koronavirüs yardım paketi ABD Meclisi’nden geçti! O madde tartışmaya yol açtı

ABD Temsilciler Meclisi'nde Joe Biden tarafından önerilen 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketi onaylandı. Demokratların ağırlıklı olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yardım paketi, oylanmak üzere Senato'ya gönderildi.

Ancak yardım paketinden, bir grup Demokrat kongre üyesi tarafından önerilen "15 dolarlık kademeli asgari ücret zammı" maddesinin çıkarılması tartışmalara yol açtı.