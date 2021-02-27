Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis’e ‘Altın Pasaport’ soku! İddiaları reddetmişti…

İTİRAF EĞLENCE MASASINDA GELDİ

Rum lideri Anastasiadis'in "Altın yumurtlayan tavuk" diye nitelendirdiği, yatırım karşılığı yabancılara satılan AB pasaportları nedeniyle Türklerle anlaşmak istemediğini ileri süren Kathimerini gazetesinin Rum Kesimi'nde yayın yapan baskısının genel yayın yönetmeni Andreas Paraskos, "Anastasiadis, dönemin Yunan Başbakanı Çipras'la Atina'da bir eğlence masasında, 'Altın pasaportlardan ofisime 300 milyon euro geldi, hepsini özel uçakla Şeysel adalarına gönderdim" dediğini yazmıştı.

Anastasiadis'in kızı Elsa ile ortak hukuk bürosunun yatırım karşılığı vatandaşlık satışlarına aracılık yapıp kazanç sağladığı biliniyor. Anastasiadis'in viskiye düşkünlüğü de biliniyor.

RUM GAZETECİ İFŞA ETTİ

Öte yandan, genel yayın yönetmeni Andreas Parashos, köşesinde Anastasiadis'in "iki devletli çözüm için nabız yokladığını" ve "yatırım karşılığı vatandaşlık programından gelir elde ettiğini" yazmasının ardından 15 Ocak 2021'de istifa ettiğini duyurmuştu. Parashos söz konusu köşe yazısında, bir eğlence ortamında Anastasiadis'in, "para karşılığı vatandaşlık programının altın yumurtlayan tavuk olduğunu anladığını ve programın kendi avukatlık bürosuna yıllık 300 milyon euro gelir getirdiğini" ve "bu paraları Seyşeller'e özel uçakla yaptığı seferlerle götürdüğünü" söylediğini kaydetmişti.

Rum gazeteci ifşa etmişti! Rum lideri Anastasiadis'in 'altın pasaport' skandalında yeni gelişme!

Rum lider Anastasiadis'in başı dertte! Altın Pasaport skandalı...