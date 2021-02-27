Son dakika haberi: Komşuda alarm verildi! Koronavirüsün yeni varyantı tespit edildi

Son dakika haberleri... İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını henüz etkisini yitirmeden, İngiltere'de virüsün mutasyona uğramış türü tespit edilmişti. İlerleyen süreçte Kovid-19'un Brezilya ve Güney Afrika varyantları da tespit edilirken, bir kötü haber de sınır komşumuz İran'dan geldi. İşte son dakika koronavirüs haberinin dikkat çeken ayrıntıları...
"BU YENİ VERYANTIN VARLIĞI HAKKINDA KANITLAR MEVCUT"
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığında toplandı. Toplantıda söz alan Kurul Üyesi Haşimi, ülkede Kovid-19'un yeni bir varyantının ortaya çıkmış olabileceği uyarısında bulundu.
Haşimi, "Afrika, İngiliz ve California mutasyonlarının yanına İran varyantı da eklenebilir. Elbette henüz bu kesin olarak ortaya konulmasa da Kazvin eyaletinde ve çevresinde bu yeni varyantın varlığı hakkında kanıtlar mevcut." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ise ülkede Kovid-19'un "İran varyantı" denilebilecek şekilde ciddi bir mutasyonlu türüne rastlanmadığını kaydetti.
"MUTASYONLAR VİRÜSÜN DAVRANIŞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİĞE NEDEN OLMADI"
Salgının başlangıcından bu yana ülkede 70'ten fazla mutasyon tespit edildiğini aktaran Cihanpur, "Şu ana kadar bu mutasyonlar virüsün davranışında önemli bir değişikliğe neden olmadı. Bu yüzden bunlara yeni varyantlar denilmesi doğru değildir." dedi.
Cihanpur, İran'da İngiliz, Güney Afrika, Brezilya ve California varyantları arasında yalnızca İngiliz varyantının tespit edildiğini belirtti.
NE OLMUŞTU?
İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonlu türü 5 Ocak'ta İran'da da tespit edilmiş ve virüsün Irak'tan ülkeye girdiği tespit edilince Tahran yönetimi 20 Şubat'ta Irak ile sınır kapılarındaki yolcu geçişlerini durdurmuştu. Sağlık Bakanı Said Nemeki, mutasyonlu virüsün hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını açıklamıştı.