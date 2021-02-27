Son dakika haberi: Komşuda alarm verildi! Koronavirüsün yeni varyantı tespit edildi

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ise ülkede Kovid-19'un "İran varyantı" denilebilecek şekilde ciddi bir mutasyonlu türüne rastlanmadığını kaydetti.

"MUTASYONLAR VİRÜSÜN DAVRANIŞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİĞE NEDEN OLMADI"

Salgının başlangıcından bu yana ülkede 70'ten fazla mutasyon tespit edildiğini aktaran Cihanpur, "Şu ana kadar bu mutasyonlar virüsün davranışında önemli bir değişikliğe neden olmadı. Bu yüzden bunlara yeni varyantlar denilmesi doğru değildir." dedi.