Ukrayna’da hastanede patlama meydana geldi: 1 ölü, 1 yaralı

Ukrayna'nın Çernivtsi şehrinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği Geroiv Meydanı Caddesi'ndeki 1 Numaralı Hastanenin ikinci katında oksijen tüpü patladığı bildirildi.

Ukrayna’da hastanede patlama: 1 ölü, 1 yaralı | Video

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Patlamanın ardından hastanede yangın çıkarken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından olay yerine itfaiye ekipleri gönderildiği ifade edildi. Şu ana kadar 20 kişinin tahliye edildiği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı aktarıldı. 20 personel ve 5 teknik araç ile yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.