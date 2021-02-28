Son dakika haberi | Bilim insanlarından çarpıcı açıklama: Küresel ısınmanın korkutan etkisi...

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Azalmış bir AMOC'nin genel olarak İngiltere, İrlanda ve Kuzey Avrupa'ya daha soğuk hava getireceği tahmin edildi. Bununla birlikte daha sert kış ve fırtınalar, azalan yağış ve mahsul, aşırı hava olayları da AMOC'un ısıtma gücünün azalmasının sonuçları olarak öngörüldü.

Diğer yandan bilim insanları, AMOC yavaşlamasını öngören aynı modellerin ülkeler tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda güçlü emisyon azaltımlarının artık yüzyılın sonuna doğru bir AMOC kurtarmasını sağlayabileceğini gösterdiğini belirtti.

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