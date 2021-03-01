ABD'de doktor ameliyat sırasında duruşmaya katıldı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin başkenti Sacramento'da, bir doktor ameliyat sırasında, video konferans platformu Zoom üzerinden yürütülen duruşmaya katıldı.

BBC'nin haberine göre, Sacramento kentinde estetik cerrahı olan Scott Green, trafik cezasıyla ilgili çevrim içi düzenlenen duruşmaya ameliyat önlüğü, bonesi ve maskesiyle bağlandı.

YARGIÇ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Davayı yürüten yargıç Gary Link, "Yanılmıyorsam aktif olarak, ameliyathanenin ortasında bir hastaya hizmet sağlamakla meşgul bir sanık görüyorum. Bu doğru mu?" şeklinde şaşkınlığını dile getirdi.

Doktor Green, ameliyatta olduğunu doğrulayarak, duruşmaya katılmak için uygun olduğunu söyledi.

Yargıç ise hastanın durumundan endişelendiğini belirterek, Green'e müsaade etmedi ve duruşmayı erteledi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mahkemelerdeki duruşmalar çevrim içi düzenleniyor.