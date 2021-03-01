İngiltere koronavirüs önlemlerinde eski düzene dönüyor: Binlerce çalışan…

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, küresel değişiklikleri de beraberinde getirdi. Son bir yıldır öne çıkan kişisel hijyen kurallarının ve sosyal mesafe önlemlerinin önemi kalıcı hale gelirken, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışma sistemlerinde de değişiklik yaşandı. Pandemi süresince çalışanlarını evden çalışma sistemine entegre eden milyonlarca kurum, ilerleyen yıllarda iş dünyasında yaşanacak köklü değişikliklerin sinyalini vermişti.
OFİS DÜZENİNE GEÇİLİYOR
Evden çalışma sisteminin sıkı uygulandığı ülkelerden biri olan İngiltere'de yaşanan yeni bir gelişme, dünya çapında ses getirdi. İngiltere'nin en büyük finans merkezi olan Canary Wharf, çalışanlarını kademeli olarak ofis hayatına geri çağırdığını duyurdu.
Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan yeni tip koronavirüs mutasyonuyla yazın hafiflettiği alarm durumu tekrar yükseğe çevirerek önlemleri artıran, ancak son haftalarda vaka sayılarında yaşanan düşüşle tekrar normalleşme sinyalleri veren ülkede yaşanan bu gelişme, yankı uyandırdı.
HEDEF YENİDEN YÜZDE 100 KAPASİTE
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Canary Wharf'un Baş Planlama Uzmanı Howard Dawber, yaptığı açıklamada, ilerleyen aylarda koronavirüs önlemlerinin azaltılmasıyla birlikte daha çok çalışanın ofise döneceğini belirtti.
Ülkede 29 Mart'tan itibaren kafe, bar ve restoranların açılmaya başlamasıyla birlikte finans merkezinde de bir normalleşme başlatılacağını duyuran Dawber, yaza kadar yüksek sayıda çalışanın işe dönmesini beklediklerini açıkladı. Konuk olduğu Radio 4'da yayınlanan bir programda açıklamalarda bulunan Dawber, nihai hedefin çalışanların yüzde 100'ünün işe geri dönmesi olduğunu söyledi.
İş tanımının uygunluğuna göre tüm çalışanların masa başı planlarının yeniden yürürlüğe gireceğini duyuran Dawber, hafta bir veya ayda birkaç gün için evden çalışma tercihlerininse kalıcı olabileceğini söyledi.
"EVDEN ÇALIŞMA SOSYAL İLETİŞİMİ ETKİLİYOR"
Sürekli olarak evden çalışmanın insanlar arasındaki sosyal ilişkileri kötü yönde etkilediğin savunan Dawber, ofislerdeki sosyal ortamların olmamasının ve şehir merkezine gelmeyen insanların buradaki işlerini yürütememesinin, sürekli olarak evden çalışma düzeneğinin eksileri olduğu yorumunda bulundu.