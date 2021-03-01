İngiltere koronavirüs önlemlerinde eski düzene dönüyor: Binlerce çalışan…

HEDEF YENİDEN YÜZDE 100 KAPASİTE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Canary Wharf'un Baş Planlama Uzmanı Howard Dawber, yaptığı açıklamada, ilerleyen aylarda koronavirüs önlemlerinin azaltılmasıyla birlikte daha çok çalışanın ofise döneceğini belirtti.

Ülkede 29 Mart'tan itibaren kafe, bar ve restoranların açılmaya başlamasıyla birlikte finans merkezinde de bir normalleşme başlatılacağını duyuran Dawber, yaza kadar yüksek sayıda çalışanın işe dönmesini beklediklerini açıkladı. Konuk olduğu Radio 4'da yayınlanan bir programda açıklamalarda bulunan Dawber, nihai hedefin çalışanların yüzde 100'ünün işe geri dönmesi olduğunu söyledi.