İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

İran'ınAnkara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, ülkesinin Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Ferazmend'e, Büyükelçi Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle itham eden açıklamalarının kuvvetli ifadelerle reddedildiği, Türkiye'nin operasyonlarının esasen Irak'ın istikrarı, güvenliği ve egemenliğini hedef alan PKK unsurlarına yönelik terörle mücadele kapsamında icra edildiğinin Irak makamları dahil herkes tarafından bilindiği belirtildi. Mescidi, önceki gün "Irak'a askeri müdahaleyi reddediyoruz ve Türk güçleri tehdit oluşturmamalı" şeklinde konuşmuştu. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da Türkiye'ye, "Irak'ın sınırlarına saygı gösterilmesine ilişkin ders verecek en son kişinin İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi olduğunu" belirten bir açıklama yapmıştı.