Son dakika: Şoke eden haber! Horoz sahibini öldürdü

Son dakika haberi... Dünyanın gelenekleri, inanışı ve sosyal yapısıyla en ilginç ülkelerinden biri olan Hindistan'dan yine şaşkına çeviren bir haber geldi. Hindistan'da kaçak horoz dövüşünde bu kez ölen bir insan oldu.
Hindistan medyasına yansıyan haberlere göre 45 yaşındaki horoz sahibi Thangulla Satish kan kaybından öldü.
Medyadaki bilgilere göre, horozunu dövüşe hazırlayan Satish hayvanın kontrolünü kaybetti.
8 SANTİMETRELİK BIÇAKLA KAÇMAYA ÇALIŞTI
Horoz ayağına bağlanan 8 santimetrelik bıçakla kaçmaya çalıştı. Kaçış girişimi esnasında horozun bacağındaki bıçak sahibinin kasığını kesti. Kanlar içinde kalan adam bir süre sonra kan kaybından öldü.
Hindistan polisinin horozu yakaladığı ve incelemeler için hayvanın tutulduğu bildirildi.
15 KİŞİ İÇİN ARAMA EMRİ ÇIKARILDI!
Ayrıca ülkede yasak olan horoz dövüşüne katılan 15 kişi için de arama emri çıkartıldı. Hindistan'da horoz dövüşü 1960'lı yıllardan beri yasak.