Son dakika: Şoke eden haber! Horoz sahibini öldürdü

Son dakika haberi... Dünyanın gelenekleri, inanışı ve sosyal yapısıyla en ilginç ülkelerinden biri olan Hindistan'dan yine şaşkına çeviren bir haber geldi. Hindistan'da kaçak horoz dövüşünde bu kez ölen bir insan oldu.

Hindistan medyasına yansıyan haberlere göre 45 yaşındaki horoz sahibi Thangulla Satish kan kaybından öldü.

Medyadaki bilgilere göre, horozunu dövüşe hazırlayan Satish hayvanın kontrolünü kaybetti.