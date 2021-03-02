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Sözcüsü Price: "Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var"

Sözcüsü , "Türkiye ile Suriye'deki ortak çıkarlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 01:05 ABONE OL
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde İdlib'deki son duruma ve Suriye bağlamında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiye dair bir soruyu yanıtladı.

Price, İdlib'deki sivillere yönelik muhtemel bir katliamı önleyen tek ülkenin Türkiye olduğunu anlatan haberlere atıf yapan AA muhabirinin, "İdlib'deki sivillerle ilgili olarak ABD ile Türkiye arasında bir iş birliği ihtimali olup olmadığı" sorusunu yanıtladı.

Bakanlık Sözcüsü, "Türkiye ile ortak çıkarlarımız var. Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var. Türkiye ile Suriye'deki ortak çıkarlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: "Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var"
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