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'da son 24 saatte 22 bin 857 vaka tespit edildi

salgınının yaygın olarak görüldüğü ülkeler arasında yer alan 'da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede son son 24 saatte 22 bin 857 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 783 bin 528’e yükseldi.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 01:50 Son Güncelleme: 3.3.2021 01:50 ABONE OL
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 857 vaka tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 857 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 783 bin 528'e ulaştığı bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 87 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte 301 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 87 bin 246'ya yükseldi. Ülke genelinde bin 965'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 401 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

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Fransa'da son 24 saatte 22 bin 857 vaka tespit edildi
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