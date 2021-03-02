İngiltere’de genç çifte büyük talih oyunu şoku! Tam milyarder olacakken…

İngiltere'de yaşayan genç bir çiftin başına gelen olay, okuyanlara pes dedirtti… Ülkenin Hertfordshire bölgesinde yaşayan 19 yaşındaki Rachel Kennedy ve 21 yaşındaki Liam McCrohan, büyük ikramiyenin isabet etmesi umuduyla her hafta düzenli olarak piyango oyunu oynamaya başladı.

BÜYÜK İKRAMİYE KENDİ BİLETLERİNE İSABET ETTİ

Her hafta 6, 12, 22, 29, 33, 6 ve 11 sayılarını içeren aynı kuponu oynayan öğrenci çift, bu sayıların kendileri için uğurlu olduğuna inanıyordu.