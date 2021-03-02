İngiltere’de genç çifte büyük talih oyunu şoku! Tam milyarder olacakken…

İngiltere'de yaşayan genç bir çiftin başına gelen olay, okuyanlara pes dedirtti… Ülkenin Hertfordshire bölgesinde yaşayan 19 yaşındaki Rachel Kennedy ve 21 yaşındaki Liam McCrohan, büyük ikramiyenin isabet etmesi umuduyla her hafta düzenli olarak piyango oyunu oynamaya başladı.
BÜYÜK İKRAMİYE KENDİ BİLETLERİNE İSABET ETTİ
Her hafta 6, 12, 22, 29, 33, 6 ve 11 sayılarını içeren aynı kuponu oynayan öğrenci çift, bu sayıların kendileri için uğurlu olduğuna inanıyordu.
Euromillions isimli piyango oyununda sürekli olarak aynı sayıları oynamanın kendilerine para kazandıracağını düşünen çift, bu doğrultuda banka hesaplarından otomatik piyango kuponu doldurma emri bile verdi.
Tam beş hafta boyunca art arda aynı sayıları oynayan çift, altıncı haftada ise hayatlarının şokunu yaşadı.
MİLYARDEN OLACAKKEN...
Brighton Üniversitesi'nde okuyan çift, son yapılan çekilişinin ardından piyango uygulamasından gelen "Kazanan sayıları tutturdunuz" mesajıyla sevinç çığlıkları attı. Büyük ödül olan 182 milyon sterlinin (yaklaşık 1 milyar 857 milyon Türk lirası) kendi rakamlarına isabet etmesi karşısında büyük sevinç yaşayan genç çift, hemen Euromillions yetkililerini aradı.
Zengin olduklarını ve kazandıkları parayla yapabilecekleri şeylerin hayallerini kurmaya başlayan Kennedy ve McCrohan, yetkililerden duydukları karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.
BAKİYE YETERSİZLİĞİNDEN OYNANAMAMIŞ
Kazanan numaranın doğru olduğunu söyleyen yetkililer, otomatik ödeme ile oynanan piyango kuponunun, o hafta banka hesaplarında yeterli bakiyenin mevcut olmaması sebebiyle işleme konulmadığını öğrendi.
Duydukları karşısında şoke olan çift, bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla büyük üzüntü yaşadı. İngiliz basınına konuşan Kennedy ve McCrohan, bu paranın hayatlarını kurtarabileceğini, ve zengin olduklarını düşündükleri o kısa süre boyunca onlarca hayal kurduklarını anlattı.
Banka hesaplarında piyango bileti için yeterli bakiyenin olmadığının farkına varmadıklarını söyleyen çift, bu olayı sosyal medya hesaplarında paylaşmalarının ardından ülke gündemine oturdu.