Japonya’dan Çin’e koronavirüs testi tepkisi: Vatandaşlarımıza yapılan anal testler…

Çin'de uygulanan sıra dışı koronavirüs testi, Çin-Japonya ilişkilerinde gerilime yol açtı. Çin hükümetinin ülkeye giren vatandaşlara zorunlu kıldığı, anüsten alınan örneklerle yaptığı koronavirüs PCR testi, ulusal tepkiye yol açtı. Japonya, Çin'de anal yolla yapılan yeni tip koronavirüs testlerinin, bu ülkeyi ziyaret eden vatandaşlarına uygulanmamasını talep etti.
"ANAL TESTLERİ UYGULAYAN BAŞKA ÜLKE YOK"
Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Çin'i ziyaret eden Japon vatandaşların tabi tutulduğu koronavirüs testlerine ilişkin tepkilerini dile getirdi.
PSİKOLOJİK SIKINTI YARATIYOR
Kato, anal yolla uygulanan PCR testlerin "psikolojik sıkıntı" verdiğine yönelik vatandaşlarından şikayetler alındığını ve Çin'i ziyaret eden Japonların, bu tip koronavirüs testlerine tabi tutulmaması gerektiğini söyledi.
"Dünyanın herhangi bir yerinde anal yolla yapılan koronavirüs testleri onaylanmış değil" diyen Kato, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilen talep sonrası, politika değişikliği görülmediğini kaydetti.
ABD DE TEPKİ GÖSTERDİ
Japonya'nın anal koronavirüs testi tepkisi, uluslararası tepkiye de yol açtı. Karantinaya alınan ve Çin'e giriş yapan bazı kişilere tatbik edilen teste ABD'den de tepki geldi. ABD basınında çıkan haberlere göre bazı ABD'li yetkililer de Çin'e girerken bu uygulamaya maruz kalmıştı.