Japonya’dan Çin’e koronavirüs testi tepkisi: Vatandaşlarımıza yapılan anal testler…

ABD DE TEPKİ GÖSTERDİ

Japonya'nın anal koronavirüs testi tepkisi, uluslararası tepkiye de yol açtı. Karantinaya alınan ve Çin'e giriş yapan bazı kişilere tatbik edilen teste ABD'den de tepki geldi. ABD basınında çıkan haberlere göre bazı ABD'li yetkililer de Çin'e girerken bu uygulamaya maruz kalmıştı.