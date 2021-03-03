ABD'de Teksas valisinden skandal karar! Koronavirüs yasakları…

ABD'de Teksas Valisi Greg Abbott, dün akşam yaptığı açıklamada, Teksas'ta maske kullanımını kaldıracağını ve işletmelerin gelecek hafta tam kapasiteyle yeniden açılmasına izin vereceğini duyurdu. Cumhuriyetçi Parti üyesi Abbott, "Artık Teksas'ı % 100 açmanın zamanı geldi," dedi. Teksas'ta alınan kritik karara Michigan, Louisiana ve Mississippi gibi diğer eyaletlerden de destek geldi.