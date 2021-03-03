Hapishane duvarındaki Banksy mi?

Bir gecede Oscar Wilde'ın da bir dönem yattığı zindanın duvarında beliren sokak resmi Banksy'e ait olabilir mi? Kimliği bilinmeyen sanatçı açıklama yapmasa da oklar onu gösteriyor...

İrlandalı yazar, şair, Oscar Wilde'ın son eseri Reading Zindanı Baladı ile ünlenen ve yazarın 1895-1897 yılları arasında mahkum edildiği Reading Hapishanesi bu kez de bir gecede duvarında beliren mural yüzünden gündemde.

2013 yılında terk edilen ve 2019 yılında hükümet tarafından satılan hapishane binasının duvarının üzerine yapılan resmin dünyanın en önemli sokak sanatçılarından Banksy'e ait olduğu iddia ediliyor.

10 yıldır başta İngiltere olmak üzere yaptığı murallerle (duvar resimleriyle) ünlenen sanatçının gerçek kimliği bilinmiyor.

Gerilla artist olarak bilinen sanatçının Sothbey's müzayedeevi tarafından satılan en pahalı eseri yaklaşık 12.1 milyon dolar.

HENÜZ ESERİ SAHİPLENMEDİ

Eser tüm görenlerde heyecan yaratsa da sokak sanatçısı henüz eseri sahiplenmiş değil. Eserde duvardan aşağı sarkıttığı ve birbirine bağladığı çarşaflarla kaçmaya çalışan bir mahkum ve ipin en uç kısmında da bir daktilo yer alıyor. Daktilo detayının üç yıl boyunca hapishanede yatan Oscar Wilde'ı temsil ettiği düşünülüyor.

İSKELEDE RESİM YAPAN BİRİ

Her ne kadar sanatçı henüz resmi sahiplenmemiş olsa da uzmanlar detayları incelediğinde Bansky etkisinin net göründüğü hemfikrinde. Ayrıca gece yarısı iskeleye çıkıp bu muralı yapabilecek çok fazla sanatçı olmadığı için de gözler yine Banksy'e çeviriliyor.

Bu duvar resminin ardından ise İngiltere Berkshire, Reading'te bulunan hapishane duvarının bir sanat merkezi olması gündeme taşınıyor.