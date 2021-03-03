İspanya’da sıra dışı velayet davası! 64 yaşında anne olan kadın…

"YAŞIM İÇİN ENDİŞELENMİYORUM"

İspanya medyasına açıklama yapan Ibanez, "Anne olmaya karar verdim çünkü ilk çocuğum Blanca'ya sahip olma deneyimi harikaydı. Kendime gerçekten 'Bir kez daha yapabilir miyim?' diye sordum. Yaşım için hiç endişelenmiyorum. Ben yaşlıyım ama hamile kalmam mümkün oldu. Bilim ve tıp biz yaşlı insanların sahip olduğu son fırsat" dedi. "Çocuklarımın benden alınması konusunda endişeliyim" diyen Ibanez, "Çok savunmasızlar, çok küçük ve narinler. Onlar için korkuyorum. Tanrı'dan sosyal hizmetlerin eline düşmelerini engellemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.