Mars görevinde bir sanatçı

NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, yaklaşık yedi ay süren yolculuğun ardından Mars'ın Jezero Kraterine iniş sağladı. Tüm dünyanın canlı yayında soluksuz izlediği iniş misyonu sorunsuz gerçekleşti.

Onca mühendis ve bilim insanı dışında projede yer alan önemli isimlerden biri de enstalasyon ve performans sanatçısı Sara Schnadt oldu.

İlk kez Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin bu denli önemli görevlerinden birinde bir sanatçı yer alıyordu.

Sanatçı Sara Schnadt'ın oluşturduğu yazılım sayesinde dünyanın dört bir tarafındaki bilim insanları Perseverance'tan gelen verileri inceleyebilecek. Bu sayede uzay aracının bir sonraki görevi belirlenecek. Kısacası sanatçı sayesinde bilim insanlarının pek çok sorusu yazılıma yüklenen bilgiler doğrultusunda giderilmiş olacak.

HER ŞEY STAJYERLİKLE BAŞLADI

Sara Schnadt'ın uzaya, NASA'ya ve yazılıma olan ilgisi bir performans sanatı dergisinde stajyer iken başlıyor. Görevi veri tabanı sistemleri olunca konuya daha fazla dahil olmak istiyor.

Daha sonra Şikago Sanat Enstitüsü'nde performans sanatları eğitimi alıp burada veri tabanı oluşturarak kariyerine başlıyor. Ardından San Francisco'da Planet isimli bir havacılık şirketinin tasarım ekibine dahil oluyor. Daha sonra ise NASA'ya geçiyor ve pek çok araştırmada yer alıyor.

Yer aldığı araştırmalardan biri ise NASA'nın bir yörünge aracı içeren ve gezegenler arası bir görevi olan Europa Clipper. Bu arada Schnadt'ın performans sanatına dair işleri Şikago Çağdaş Sanat Müzesi ve Busan Bienali dahil pek çok yerde sergileniyor.

EN ETKİLENDİĞİ FİLM: MARSLI

Ridley Scott'un The Martian (Marslı) filmi sanatçının favorilerinden biri. Matt Damon'un canlandırdığı Mark Watney karakterinin, dünyaya dönememe ihtimaline karşı ailesine yazıp bıraktığı mektubun kendisini çok etkilediğini vurguluyor. Watney mektubunda "Büyük, güzel ve kendimden daha önemli bir proje üzerinde çalışıyorum" diyor. O cümle sanatçının beynine kazınıyor. Ve "Sanat yapmaktansa daha önce insanoğlunun yapmadığı bir işi başarmak istedim" diyor.