SON DAKİKA: Hollanda'da koronavirüs test merkezi yakınında şiddetli patlama!

Son dakika haberi… Reuters'ın haberine göre Hollanda'da koronavirüs merkezi yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama, yerel saatle 06.55'te meydana geldi.

Gelen son dakika bilgilerine göre koronavirüs test merkezinin, Amsterdam'ın kuzey bölgesinde bulunan Bovenkarspel kasabasında olduğu bildirildi. Söz konusu test merkezinin, bugün öğle saatlerinde hizmete açılması bekleniyordu.

METAL BORU PATLADI

Hollanda polisinden gelen açıklamaya göre şiddetli patlama nedeniyle koronavirüs test merkezinin camları patlarken, olay sırasında yaralanma meydana gelmedi.

Gelen bilgilere göre olaya, test binasının dışında bulunan bir metal borunun patlamasının neden olduğu düşünülüyor.

KASIT İHTİMALİ VAR

Yerel kaynaklardan gelen haberlere göre polisin, metal borunun kasıtlı olarak patlatıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Olay sonrası test merkezi geçici olarak kapatılırken, tüm randevuların iptal edildiği duyuruldu.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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