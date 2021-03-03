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'da keşfedildi: karanlıktaki görüntüsüyle şaşırttı

kıyılarında araştırma yapan bir grup bilim insanı, 3 türünün "karanlıkta parlama" özelliğine sahip olduğunu keşfetti.

AA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 12:18 ABONE OL
Yeni Zelanda'da keşfedildi: Köpek balığı karanlıktaki görüntüsüyle şaşırttı

Yeni Zelanda kıyılarında araştırma yapan bir grup bilim insanı, 3 köpek balığı türünün "karanlıkta parlama" özelliğine sahip olduğunu keşfetti.

Guardian'ın haberine göre, Belçika'daki Catholilique de Louvaim Üniversitesi ve Yeni Zelanda'daki Ulusal Atmosfer ve Su Enstitüsünden (NIWA) bilim insanları, Yeni Zelanda kıyılarında köpek balıklarıyla ilgili bir çalışma yürüttü.

CANLILARIN İŞIK ÜRETMESİ

Yeni Zelanda'nın doğu kıyısındaki Chatham Rise'da 2020'de yapılan araştırmada, bilim insanlarınca daha önce bilinen 3 tür köpek balığında, biyolüminesans (canlıların ışık üretmesi ve saçması) özelliği tespit edildi.

Araştırmayla 180 santimetreye kadar büyüyebilen küt burunlu köpek balığı (Kitefin) cinsi, "bilinen en parlak omurgalı" oldu.

Araştırmacılar, "ışıklı dev köpek balığı" şeklinde nitelendirilen türün tehditlerden korunmak için ışık saçma özelliğine sahip olabileceğini belirtti.

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Yeni Zelanda'da keşfedildi: Köpek balığı karanlıktaki görüntüsüyle şaşırttı
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