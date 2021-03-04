ABD alarmda! Komplo teorisyenlerinin Trump iddiası kaosa neden oldu

Washington DC polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Mart ile ilgili bilgi ve istihbaratın farkında olunduğu ve tüm kolluk kuvvetlerinin çalışmaya devam ettiği belirtildi.

GELDİKLERİNE DAİR İŞARET YOK

Yetkililer, Kongre'de güvenlik önlemleri artırılsa bile, Kongre'ye yönelik baskın ihtimalinin düşük olduğunu, bunun üyeler arasında konuşmanın ötesine geçtiğine dair kanıt olmadığını belirtti. Yetkililer, Kongre'ye yönelik yapılan konuşmaların ardından milis grup üyelerinden başkente gelenlerin olduğuna dair bir işaret olmadığını aktardı.