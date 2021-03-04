ABD alarmda! Komplo teorisyenlerinin Trump iddiası kaosa neden oldu

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen kanlı Kongre baskını, gündemdeki yerini koruyor. Ülkede büyük korku yaratan Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği kanlı baskın sonrası Joe Biden'ın başa geçmesiyle alarm seviyesi düşürülmüş, Kongre'de yeniden sessizlik hakim olmuştu. Ancak bugün için ortaya atılan yeni bir iddia, ülkeyi yeniden karıştırdı.
4 MART UYARISI
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, aralarında "Yüzde 3" olarak bilinen aşırılık yanlısı bir milis grubunun bulunduğu birçok aşırı grubun 4 Mart'ta Kongre binasını basabileceği konusunda uyarıda bulundu. Aşırılık yanlısı milis grubunun bugün Kongre binasını basabileceği yönündeki istihbaratın ardından, Kongre polisi binada güvenlik önlemlerini artırdı.
KOLLUK KUVVETLERİ ALARMA GEÇTİ
İstihbaratın ardından Kongre polisi binada güvenlik önlemlerini artırarak, "4 Mart Perşembe günü, kimliği belirlenmiş bir milis grubu tarafından Kongre Binası'nı yönelik baskın ihtimalini gösteren istihbarat elde ettik" ifadelerini kullandı. Polis, istihbaratı ciddiye aldıklarını belirterek, olası tehdit hakkında başka bilgi paylaşmadı.
Washington DC polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Mart ile ilgili bilgi ve istihbaratın farkında olunduğu ve tüm kolluk kuvvetlerinin çalışmaya devam ettiği belirtildi.
GELDİKLERİNE DAİR İŞARET YOK
Yetkililer, Kongre'de güvenlik önlemleri artırılsa bile, Kongre'ye yönelik baskın ihtimalinin düşük olduğunu, bunun üyeler arasında konuşmanın ötesine geçtiğine dair kanıt olmadığını belirtti. Yetkililer, Kongre'ye yönelik yapılan konuşmaların ardından milis grup üyelerinden başkente gelenlerin olduğuna dair bir işaret olmadığını aktardı.
Kongre Polis Şefi Vekili Yogananda Pittman yaptığı açıklamada, Kongre üyelerinin aldığı tehditlerin geçen yılın aynı dönemine göre 2021'in ilk iki ayında yüzde 93'ün üzerinde arttığını belirtti.
KOMPLO TEORİSYENLERİNİN İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
ABD'de QAnon komplo teorisyenleri ise, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Mart'ta yeniden göreve gelerek başkanlık koltuğunu devralacağına inanıyor. ABD'de 1793 ile 1933 yılları arasında başkanları 20 Ocak yerine 4 Mart'ta yemin ederek göreve başlardı.