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’da partiye soruşturma

Giriş Tarihi: 4.3.2021 ABONE OL
Almanya’da partiye soruşturma
Almanya'da ırkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üzerindeki baskı artıyor. İç istihbarat servisi olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, AfD Partisi'ni bir bütün olarak "şüpheli vaka" olarak sınıflandırdı. Alman haber ajansı dpa, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang'ın düzenlediği video konferans ile eyalet anayasayı koruma teşkilatlarını bilgilendirdiğini yazdı. Yürüyen hukuki bir süreç olduğu için gizli servis doğrudan açıklama yapamıyor. Gizli servisin bu kararı, partinin istihbari araçlarla izlenmesinin önünü açacak. AfD, karara tepki gösterdi. FRANKFURT
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Almanya’da partiye soruşturma
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