İki kazadan da sağ kurtuldu

Bolivya'da önceki gün şehirlerarasıyolcutaşıyan birotobüsün150 metrelikuçurumayuvarlanmasısonucu21 kişihayatını kaybetti,20 kişi yaralandı.Enkazdan sağ kurtulanlardanbiri olan Erwin Tumiri,2016'da Brezilya kulübüChapecoense'li futbolcuları taşıyanve Kolombiya'da düşen uçaktansağ kurtulan 5 kişiden biriolduğu ortaya çıktı. Yerel medyanınilgi odağı haline gelen ErwinTumiri "Sadece sırtımda ve dizlerimdeküçük sıyrıklar var.Doktorlar bana 'Sen Tanrı'nınkoruyucu meleğisin' dedi" ifadelerinikullandı. Düşen uçakta aralarındafutbolcuların da olduğu76 kişi hayatını kaybetmişti.