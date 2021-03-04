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İki kazadan da sağ kurtuldu

Giriş Tarihi: 4.3.2021 ABONE OL
İki kazadan da sağ kurtuldu
Bolivya'da önceki gün şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsün 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Enkazdan sağ kurtulanlardan biri olan Erwin Tumiri, 2016'da Brezilya kulübü Chapecoense'li futbolcuları taşıyan ve Kolombiya'da düşen uçaktan sağ kurtulan 5 kişiden biri olduğu ortaya çıktı. Yerel medyanın ilgi odağı haline gelen Erwin Tumiri "Sadece sırtımda ve dizlerimde küçük sıyrıklar var. Doktorlar bana 'Sen Tanrı'nın koruyucu meleğisin' dedi" ifadelerini kullandı. Düşen uçakta aralarında futbolcuların da olduğu 76 kişi hayatını kaybetmişti.
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İki kazadan da sağ kurtuldu
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