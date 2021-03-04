İki kazadan da sağ kurtuldu

Bolivya'da önceki gün şehirlerarası
yolcu
taşıyan bir
otobüsün
150 metrelik
uçuruma
yuvarlanması
sonucu
21 kişi
hayatını kaybetti,
20 kişi yaralandı.
Enkazdan sağ kurtulanlardan
biri olan Erwin Tumiri,
2016'da Brezilya kulübü
Chapecoense'li futbolcuları taşıyan
ve Kolombiya'da düşen uçaktan
sağ kurtulan 5 kişiden biri
olduğu ortaya çıktı. Yerel medyanın
ilgi odağı haline gelen Erwin
Tumiri "Sadece sırtımda ve dizlerimde
küçük sıyrıklar var.
Doktorlar bana 'Sen Tanrı'nın
koruyucu meleğisin' dedi" ifadelerini
kullandı. Düşen uçakta aralarında
futbolcuların da olduğu
76 kişi hayatını kaybetmişti.