İzlanda sallanıyor! Son bir haftada meydana gelen deprem sayısı şoke etti

Aktif yanardağlarla dolu olan ada ülkesi İzlanda, art arda meydana gelen depremlerle sarsılıyor. Bilim insanlarının sık sık harekete geçen yanardağlarla ilgili uyarı yaptığı ülkede yayınlanan yeni bir rapor, tehlikenin kapıda olduğunun sinyallerini verdi.
7 GÜNDE 17 BİN DEPREM
İzlanda Meteoroloji Kurumu'nun yayınladığı bir rapora göre ülkenin güneybatısında bulunan Reykjanes Yarımadası bölgesinde son bir haftada tam 17 bin sarsıntı meydana geldi.
Meydana gelen en büyük depremin 24 Şubat tarihinde gerçekleştiği, 5.6 şiddetinde olduğu ve ülkenin başkenti Reykjavik'te yoğun bir şekilde hissedildiği belirtilirken raporda, şiddetli sarsıntının ardından 27 Şubat ve 1 Mart'ta da 5 ve üzeri, şiddette sarsıntılar kaydedildiği bilgisi yer aldı.
Art arda gelen 17 bin sarsıntının, yollarda çatlaklara ve küçük kaymalara neden olduğu belirtilirken bölge sakinlerinin yaşanan sarsıntıları hissettiği belirlendi.
CNN'e konuşan İzlandalı vatandaşlar, daha önce hiç bu kadar sık bir şekilde sarsıntı yaşamadıkalrını belirtirken bir hafta boyunca 7/24 sarsıntı yaşamalarının kendileri için oldukça sıra dışı olduğunu belirtti. Kendileri çaresiz hissettiklerini söyleyen vatandaşlar, son bir yılda deprem sayılarının giderek arttığını söyledi.
Tektonik bir düzlemde yer alan ülkedeki sismik aktiviteler her ne kadar normal karşılansa da deprem uzmanları da, son bir haftada 17 bin sarsıntı olmasının son derece sıra dışı olduğu konusunda hemfikir.
Yer altından gelen gürültülerin "sonu gelmeyeceğe" benzediğini söyleyen uzmanlar, yakın zamanlarda şiddetli bir patlama olabileceği konusunda da uyarıda bulundu.