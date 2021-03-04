İzlanda sallanıyor! Son bir haftada meydana gelen deprem sayısı şoke etti

CNN'e konuşan İzlandalı vatandaşlar, daha önce hiç bu kadar sık bir şekilde sarsıntı yaşamadıkalrını belirtirken bir hafta boyunca 7/24 sarsıntı yaşamalarının kendileri için oldukça sıra dışı olduğunu belirtti. Kendileri çaresiz hissettiklerini söyleyen vatandaşlar, son bir yılda deprem sayılarının giderek arttığını söyledi.