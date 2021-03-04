Siyahi şaire beyaz çevirmen tartışması

Siyahi şair Amanda Gorman, ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde şiir okudu. Hollandalı yayıncı Meulenhoff geçen hafta, 2020 Uluslararası Booker Ödülü'nü kazanan Marieke Lucas Rijneveld'in, şairin "The Hill We Climb" isimli kitabını çevireceğini duyurmuştu. Ancak gazeteci ve aktivist Janice Deul, Gorman'ın şiirlerinin çevirisi için neden onun gibi "genç, kadın ve siyahi bir sanatçının" tercih edilmediğini sorarak bir tartışmayı başlattı. Yayınevi 'Siyahi yazara beyaz çevirmen olmaz' diyenlerin eleştiri yağmuruna tutulunca Rijneveld, şairin kitabının Flemenkçe'ye çevirilmesi işini bıraktığını duyurdu.