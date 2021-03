ABD’de Türkler FETÖ’nün oyununu bozdu

Buldukları her platformda Türkiye'yi karalamak için her türlü hainliğe soyunan FETÖ mensupları bir kez daha ağızlarının payını aldılar. ABD'nin New York kentinde FETÖ'cülerin Türkiye'yi karalamaya yönelik verdiği reklam, Türk toplumunun gösterdiği tepki üzerine kaldırıldı. FETÖ mensubu derneğin Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve vatandaşların protestosuna neden oldu.TASC Eşbaşkanı Halil Mutlu, karalama kampanyası içeren reklamın Türk- Amerikan toplumunu çok öfkelendirdiğini belirterek, "ABD'de yaşayan Türk toplumu üyeleri ilanı yayımlayan reklam şirketini telefon ve e-posta ile protesto yağmuruna tuttu" dedi. Mutlu, yüzlerce Türk vatandaşının tepkisinin yanı sıra TASC yönetimi olarak ilanı veren reklam şirketi yöneticilerine ulaştıklarını kaydederek, "Onlara FETÖ denilen örgütün, başta Türkiye'deki darbe kalkışması olmak üzere tüm faaliyetlerini ve karanlık yüzünü anlattık. Türk toplumunun kararlılığını görünce ilanı kaldırdılar" dedi.Türkler ayrıca New York'un işlek caddelerinde araçların üzerlerine yerleştirdikleri büyük pankartlarla karşı atağa da geçti. "Stop FETO / FETÖ'yü durdurun" yazısının asıldığı pankartlarda ayrıca "STOP PKK = PYD = YPG TERROR / PKK = PYD = YPG terörünü durdurun" yazıldı. New York'ta yer alan elektronik reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan "Silenced Turkey" oluşumu, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımayacak reklam panolarına "Stop Erdoğan" yazılarını yazdırmıştı.AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik, reklamlara sert tepki gösterdi. Çelik, "FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmanıdır" dedi. Çelik, "FETÖ, Türkiye'ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Cumhurbaşkanımızın arkasında, milletimizin iradesi var. FETÖ'nün arkasında ise Türkiye düşmanı şebekeler var. FETÖ ile mücadele, milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir" dedi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın da FETÖ'cülere "Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız" tepkisini gösterdi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da "Alayınız toplanıp geleseniz de Cumhurbaşkanımızı indiremeyeceksiniz" dedi.ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye'yi karalamaya yönelik ilanı veren kişiler hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, New York'taki bazı caddelerde bulunan reklam panolarında Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeler içeren ilanların yer aldığı belirtilerek şunlar kaydedildi: "Bu ilanların giderlerinin Türkiye'deki 'sessizler' tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır."