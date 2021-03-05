Anne babası kavga edince balkondan atladı

İstanbul Sultanbeyli'de anne ve babasının kavga etmesi üzerine evlerinin balkonundan atladığı öne sürülen genç kız hayatını kaybetti. Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gelişti: Rabia Tanrıvermiş (23) annesi ile babasının sürekli kavga etmeleri nedeniyle psikolojik sorunlar yaşıyordu. Dün akşam saatlerinde Tanrıvermiş çifti yine tartışmaya başladı. Hatta iddiaya göre babası, annesini kemerle dövdü. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Rabia Tanrıvermiş kendisini bir anda beşinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı bıraktı. Kaldırıma düşen genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaldırımda kanlar içinde yatan genç kızı, ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve baba ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.