Arap Ligi nedir, ne anlama geliyor? Arap Birliği üyeleri kimler?

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu gelişme ile beraber Arap Ligi hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Arap Ligi (Arap Birliği) nedir, amaçları neler ve üyeleri kimler sorusu, sabah saatlerinden bu yana en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

ARAP LİGİ NEDİR VE ÜYELERİ KİMLER?

Arap Ligi, 22 Arap ülkesinin üye olduğu milletler arası bir örgüttür. Arap ülkeleri arasında ilk ittifak 1936'da Irak ve Suudi Arabistan arasında gerçekleşmiştir. 1944'te imzalanan İskenderiye Protokolü ile Arap Birliğinin temeli atılmıştır.

Arap Birliği; Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye devletleri tarafından 22 Mart 1945'te Kahire'de kuruldu. Merkezi Kahire'de olan Arap Birliği'nin bugün 22 üyesi mevcuttur, ancak Suriye'nin üyeliği Kasım 2011'den bu yana askıya alınmıştır.

Örgüt, Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacındadır. Ortak pazar ise 1965 yılında kurulmuştur. Birliğin genel sekreteri Ahmed Ebu Gayt'dır. 2006 tarihinden beri Türkiye dâimi gözlemci statüsündedir.