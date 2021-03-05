Aşı aralığı 4 aya çıksın

* Interpol: Güney Afrika ve Çin'deki şebekelere yapılan baskınlarda binlerce sahte aşı ele geçirildi.* UNICEF: 168 milyon çocuk bir yıldır okula gidemiyor.* Kanada: Doktorlardan 'Aşının iki dozunun arası 4 aya çıksın' tavsiyesi geldi,* İngiltere: Yapılan bir araştırma, vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor.* Almanya: AstraZeneca aşısının 65 yaş ve üstü kişilere de yapılacağı açıklandı.* Afrika ülkeleri aşıya kavuşuyor.* Fransa: 26 bin 788 yeni vaka var.*İspanya: Ölümler 70 bini aştı.* Rusya: 10 bin vaka var.