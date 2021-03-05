Aşı aralığı 4 aya çıksın

* Interpol: Güney Afrika ve Çin'deki şebekelere yapılan baskınlarda binlerce sahte aşı ele geçirildi.
* UNICEF: 168 milyon çocuk bir yıldır okula gidemiyor.
* Kanada: Doktorlardan 'Aşının iki dozunun arası 4 aya çıksın' tavsiyesi geldi,
* İngiltere: Yapılan bir araştırma, vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor.
* Almanya: AstraZeneca aşısının 65 yaş ve üstü kişilere de yapılacağı açıklandı.
* Afrika ülkeleri aşıya kavuşuyor.
* Fransa: 26 bin 788 yeni vaka var.
*İspanya: Ölümler 70 bini aştı.
* Rusya: 10 bin vaka var.