Devletten umudu kesen Fransızlar, yardımlara akın etti

Fransa'da Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik çıkmazda geçim sıkıntısı çeken ve günlük gıda ihtiyacını dahi karşılamakta zorlananlar, gönüllülerin oluşturduğu yardım kuruluşlarına yöneldi. Salgının ekonomik etkileri, Fransa'da günlük hayatın her alanında görülse de özellikle Paris'in banliyölerinde yaşayan gelir düzeyi düşük halkı ve öğrencileri ciddi bir darboğaza soktu. Devletin yardım elini uzatmadığı halk, yardım derneklerinin kapılarında kuyruk oluşturdu. Diğer yandan Müslüman toplumun "ayrılıkçı" ithamlara maruz kaldığı bölgelerden Yvelines'deki Müslüman dernekler, ihtiyaç sahipleri için seferber oldu.