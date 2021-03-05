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'ndan 'deki terör saldırısına kınama

'ndan 'de 20 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." denildi.

Giriş Tarihi: 5.3.2021 23:42 Son Güncelleme: 5.3.2021 23:42 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mogadişu limanı yakınlarında bir restoranda bugün (5 Mart) akşam saatlerinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen terör saldırısında aralarında Somali güvenlik güçlerinin de bulunduğu 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 30'dan fazla kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Terörle mücadelede dost ve kardeş Somali halkının yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama
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