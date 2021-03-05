Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da bilanço giderek ağırlaşıyor.

İtalya'da koronavirüs salgınında vaka sayıları 3 milyonu aştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 378 bin 463 korona virüs testi yapıldığı ve 24 bin 36 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 23 bin 129'a ulaştığı kaydedildi.

CAN KAYBI 99 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 297 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 99 bin 271'e yükseldiğini açıkladı.

SON 24 SAATTE 13 BİN 682 KİŞİ İYİLEŞTİ

Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 682 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hastası sayısının 456 bin 470'e yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 50 kişi artarak 2 bin 525 oldu.



KOVİD-19 BULAŞMA ENDEKSİNDE HAFTALAR SONRA BİR İLK

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 değerlendirme toplantısında yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 bulaşma endeksi Rt sayısının son bir hafta içinde 0.99'dan 1.06'ya yükseldiği kaydedildi. Bakanlık, ülkedeki Rt sayısının 7 haftadır 1 değerinin altında seyrettiğine dikkat çekti.

Değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, pazartesi gününden itibaren İtalya'nın Campania bölgesinin kırmızı, Lombardia bölgesinin ise sıkılaştırılmış turuncu risk bölgesi olarak belirlenmesine karar verildi.