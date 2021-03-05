SON DAKİKA: Dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması: Verileri gördükten sonra uyuyamadım

"VİRÜS YILLARCA ÖNEMLİ BİR HASTALIK VE ÖLÜM YÜKÜNE NEDEN OLABİLİR"

Ancak uzmanlar son haftalarda Güney Afrika ve Brezilya'dan gelen yeni varyantlara ilişkin verilerin, bu iyimser havayı dağıttığından da bahsediyor.

Onlar artık SARS-CoV-2'nin sadece endemik bir virüs olarak kalmayacağına, topluluklarda dolaşmaya devam edeceğine, aynı zamanda muhtemelen yıllarca önemli bir hastalık ve ölüm yüküne neden olacağına inanıyor.

Sonuç olarak bilim insanları, Covid-19 dalgalanmaları sırasında özellikle yüksek risk altındaki kişiler için rutin maske takma ve kalabalık yerlerden kaçınma gibi önlemler almaya devam etmeyi bekleyebileceklerini söyledi.

Murray de dahil olmak üzere bazı bilim insanları, görünümün iyileşebileceğini kabul ediyor.

Rekor hızda geliştirilen yeni aşılar, enfeksiyonun nedeni yeni varyantlar olsa bile, hastaneye yatışları ve ölümleri önlüyor gibi görünüyor. Birçok aşı geliştiricisi, varyantlara karşı yüksek düzeyde etkinliği koruyabilecek destek aşıları ve yeni aşılamalar üzerinde çalışıyor ve bağışıklık sisteminin virüsle savaşma yeteneği hakkında öğrenilecek çok şey olduğunu söylüyor.