Boris Johnson’dan Türk mutfağı açıklaması! En sevdiği yiyecek olay yarattı

Geçtiğimiz Mart ayında koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Johnson, "Pandeminin ülkemizin muzdarip olduğu obezite hastalığı tarafından daha da kötüleştirildiği gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Bununla ilgili benim de kişisel deneyimlerim bulunuyor. Obezite ile başa çıkmanın en iyi yolu insanları bu konuda kötü hissettirmek değil, onlara kilo verince daha iyi, daha neşeli ve daha dinamik hissedeceklerini söylemektir." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı koronavirüs deneyiminin ardından bilinçli olarak kilo verdiğini ve sağlıklı beslenme alışkanlığı edindiğini söyleyen Johnson, en sevdiği sağlıklı yiyeceğe ilişkin yaptığı açıklamayla ise olay yarattı.