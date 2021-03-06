Mutluluk 52 yıl sonra geldi… ABD’de liseli aşıkların ses getiren hikayesi

Yerel medyanın haberinin göre, Kasım 1968'de Donna'nın doğum yaptı. Donna'nın Joe ile birlikteliğinden bir kız çocuğunun dünyaya geldiği ifade edildi.

Donna'nın kızını evlatlık verdiği ve yıllar sonra kendisine e-mail üzerinden ulaşarak gerçek annesinin kendisi olduğunu söylediği aktarıldı. Yerel medya çiftin biyolojik kızları Laura'nın Donna ile babası Joe'yu 52 yıl sonra bir araya getirmeyi başardığını belirttti.