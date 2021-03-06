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Mutluluk 52 yıl sonra geldi… ’de liseli aşıkların ses getiren hikayesi

’de yaşanan sıra dışı bir aşk hikayesi, adeta hiçbir şeyin imkansız olmadığını kanıtladı. Ülkenin eyaletinde 52 yıl önce lisedeyken ailelerinin zoruyla ayrılmak zorunda kalan ve bir çocukları bulunan çift, birbirini yeniden buldu.

DHA
Giriş Tarihi: 6.3.2021 12:10 ABONE OL
Mutluluk 52 yıl sonra geldi… ABD’de liseli aşıkların ses getiren hikayesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Indiana eyaletindeki Indianapolis şehrinde film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı.

ÇOCUKLARINI EVLATLIK VERDİLER

Lise yıllarında aşk yaşayan Donna Horn (70) ve Joe Cougill (69) çiftnin mutluluğundan bir çocuk geleceği haberini öğrenen Donna'nın babası, çiftin görüşmesini yasakladı.

Ailelerden gelen görüşme yasağının ardından ilişkileri sona eren çift yarım kalan ilişkiyi mutlu sonla noktalamak için 52 yıl sonra bir araya geldi.

Yerel medyanın haberinin göre, Kasım 1968'de Donna'nın doğum yaptı. Donna'nın Joe ile birlikteliğinden bir kız çocuğunun dünyaya geldiği ifade edildi.

Donna'nın kızını evlatlık verdiği ve yıllar sonra kendisine e-mail üzerinden ulaşarak gerçek annesinin kendisi olduğunu söylediği aktarıldı. Yerel medya çiftin biyolojik kızları Laura'nın Donna ile babası Joe'yu 52 yıl sonra bir araya getirmeyi başardığını belirttti.

Laura'nın biyolojik anne ve babasının tekrar bir araya gelmesine yardım etmesiyle birlikte çiftin, geçen Mayıs ayında evlendiği öğrenildi.

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Mutluluk 52 yıl sonra geldi… ABD’de liseli aşıkların ses getiren hikayesi
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