Türk hastanesi hizmete başladı

Lübnan: Sayda Türk Hastanesi, Kovid-19 Aşı Merkezi olarak hizmete açıldı. Sağlık Bakanı Hamad Hasan "Lübnan halkı, Türk halkının kendilerine sunduğu desteği ve özellikle bu hastaneyi unutmayacaktır" dedi.DSÖ: Kadınlar, Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alıyor.Dünya Obezite Federasyonu: Obezlerde ölüm oranları 10 kat daha yüksek.BM: Kovid-19, Latin Amerika ve Karayipler'de son 20 yılın en yüksek yoksulluğuna neden oldu.İtalya: 250 bin doz AstraZeneca aşısının Avustralya'ya ihracatını engelledi.Filistin: Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı.Çin: Anal Kovid-19 testi ülke dışından gelenlere de uygulanacak.Venezuela: Çin'den 500 bin doz Sinopharm aşısı aldı.Almanya: 1 günde 264 ölüm.Japonya: 234 kişide mutasyonlu virüs görüldü.İspanya: Son 24 saatte 254 can kaybı.