Uluslararası medyadan Diyarbakır yalanı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Diyarbakır Kalesi'nin çevresindeki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili başlatılan çalışma uluslararası medya tarafından manipüle edilmeye çalışılıyor. Yaklaşık 20 yıl önce HDP geleneğinden belediye başkanlarınca gecekonduların yıkımı için tespitte bulunulmasına rağmen herhangi bir şekilde kamulaştırma çalışmalarının gerçekleştirilmediği Benusen Mahallesi'nde, Vali Münir Karaloğlu'nun göreve başlamasının ardından surların ihtişamının ortaya çıkarılması için harekete geçildi.Anadolu Ajansı'nın bölge sakinleri ile yaptığı görüşmelerin ardından DW Türkçe ve BBC Türkçe'nin haberlerinde çalışmaları manipüle ettiği ortaya çıkarıldı. Uluslararası yayın organlarında belirtilenin aksine bölge sakinleri değişikliklerden memnun. Mahalle sakini Zeynep Erdağ, "Biz bugünü bekliyorduk. Allah'a çok şükür bugün geldi" dedi.