Son dakika: Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un milyarder eski eşinden olay yaratan gelişme! Boşandıktan iki yıl sonra…

Dan Jewett ve MacKenzie Scott

Yeniden dünyaevine girdiğinin haberini Giving Pledge isimli hayırseverlik web sitesi üzerinden duyuran Scott'un mutluluğu yeniden bulması, dünyanın gündemine oturdu. Scott'un yeni eşi Dan Jewett, site üzerinden yayınladığı mesajda, "Hayatım boyunca servetimin çoğunu vermeyi planladığımı belirten bir mektup yazmak tuhaf, çünkü böyle bir şeyin özel bir anlamı olacağını söyleyecekmiş gibi hissetmek için gereken türden bir serveti asla toplamaya çalışmadım. Mutlu bir tesadüf eseri, tanıdığım en cömert ve nazik insanlardan biriyle evliyim ve başkalarına hizmet etmek için muazzam bir mali serveti devretme taahhüdünde ona katılıyorum" sözlerini kullandı.