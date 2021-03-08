Son dakika: Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un milyarder eski eşinden olay yaratan gelişme! Boşandıktan iki yıl sonra…

Son dakika haberleri… Dünyanın en zengini unvanını elinde bulunduran, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, iki yıl önce yaşadığı boşanma davası ile çok konuşulmuştu. Tam 25 yıl boyunca evli kaldığı ve Amazon'u beraber kurduğu eski eşi MacKenzie Scott'a, boşanma davası sonrasında tam 35 milyar dolar tazminat veren Bezos'un eski eşi Scott, bu boşanmanın ardından dünyanın en zengin kadınları arasına girmişti.
DÜNYANIN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ KADINI
Boşanma sırasında Amazon'un hisselerinin yüzde 4'ünü alan ve şu anki serveti 53 milyar doları bulan Scott, dünyanın en zengin üçüncü kadını olmuştu.
Milyarder MacKenzie Scott, servetinin 4 milyar dolardan fazlasını ise bağışlamıştı.
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİYLE EVLENDİ
Ses getiren boşanmanın üzerinden iki yıl geçmesinin ardından Scott cephesinden gelen yeni bir haber, dünyanın gündemine oturdu. Buna göre Scott, çocuklarının okulunda fen bilgisi öğretmenliği yapan Dan Jewett ile evlendi.
Dan Jewett ve MacKenzie Scott
Yeniden dünyaevine girdiğinin haberini Giving Pledge isimli hayırseverlik web sitesi üzerinden duyuran Scott'un mutluluğu yeniden bulması, dünyanın gündemine oturdu. Scott'un yeni eşi Dan Jewett, site üzerinden yayınladığı mesajda, "Hayatım boyunca servetimin çoğunu vermeyi planladığımı belirten bir mektup yazmak tuhaf, çünkü böyle bir şeyin özel bir anlamı olacağını söyleyecekmiş gibi hissetmek için gereken türden bir serveti asla toplamaya çalışmadım. Mutlu bir tesadüf eseri, tanıdığım en cömert ve nazik insanlardan biriyle evliyim ve başkalarına hizmet etmek için muazzam bir mali serveti devretme taahhüdünde ona katılıyorum" sözlerini kullandı.
BEZOS AÇIKLAMA YAPTI
Konuya ilişkin açıklama yapan Bezos ise, "Dan harika bir adam, ikisi için de çok mutlu ve heyacanlıyım" yorumunda bulundu.