Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un milyarder eski eşinden olay yaratan gelişme! Boşandıktan iki yıl sonra…

Son dakika: ’un kurucusu ’un milyarder eski eşinden olay yaratan gelişme! Boşandıktan iki yıl sonra…

Son dakika haberi… Ticaret devi ’un kurucusu , 25 yıl evli kaldığı eski eşi ile iki yıl önce yollarını ayırmıştı. Bezos, boşanma davasının ardından, Amazon’un kuruluşunda da aktif rol oynayan Scott’a verdiği yaklaşık 35 milyar dolarlık tazminatla  gündeme oturmuştu. Bu ayrılığın ardından dünyanın en zengin üçüncü kadını olan MacKenzie Scott, çocuklarının okulunda fen bilgisi öğretmenliği yapan ile yeniden dünyaevine girdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 8.3.2021 11:06 Son Güncelleme: 8.3.2021 11:37 ABONE OL
Son dakika: Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un milyarder eski eşinden olay yaratan gelişme! Boşandıktan iki yıl sonra…

Son dakika haberleri… Dünyanın en zengini unvanını elinde bulunduran, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, iki yıl önce yaşadığı boşanma davası ile çok konuşulmuştu. Tam 25 yıl boyunca evli kaldığı ve Amazon'u beraber kurduğu eski eşi MacKenzie Scott'a, boşanma davası sonrasında tam 35 milyar dolar tazminat veren Bezos'un eski eşi Scott, bu boşanmanın ardından dünyanın en zengin kadınları arasına girmişti.

DÜNYANIN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ KADINI

Boşanma sırasında Amazon'un hisselerinin yüzde 4'ünü alan ve şu anki serveti 53 milyar doları bulan Scott, dünyanın en zengin üçüncü kadını olmuştu.

Milyarder MacKenzie Scott, servetinin 4 milyar dolardan fazlasını ise bağışlamıştı.

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİYLE EVLENDİ

Ses getiren boşanmanın üzerinden iki yıl geçmesinin ardından Scott cephesinden gelen yeni bir haber, dünyanın gündemine oturdu. Buna göre Scott, çocuklarının okulunda fen bilgisi öğretmenliği yapan Dan Jewett ile evlendi.

Dan Jewett ve MacKenzie Scott

Yeniden dünyaevine girdiğinin haberini Giving Pledge isimli hayırseverlik web sitesi üzerinden duyuran Scott'un mutluluğu yeniden bulması, dünyanın gündemine oturdu. Scott'un yeni eşi Dan Jewett, site üzerinden yayınladığı mesajda, "Hayatım boyunca servetimin çoğunu vermeyi planladığımı belirten bir mektup yazmak tuhaf, çünkü böyle bir şeyin özel bir anlamı olacağını söyleyecekmiş gibi hissetmek için gereken türden bir serveti asla toplamaya çalışmadım. Mutlu bir tesadüf eseri, tanıdığım en cömert ve nazik insanlardan biriyle evliyim ve başkalarına hizmet etmek için muazzam bir mali serveti devretme taahhüdünde ona katılıyorum" sözlerini kullandı.

BEZOS AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin açıklama yapan Bezos ise, "Dan harika bir adam, ikisi için de çok mutlu ve heyacanlıyım" yorumunda bulundu.

Evlilik haberinin ardından Amazon'daki kişisel sayfasında bulunan bilgileri güncellediği görülen Scott'un, "Hayatına Seattle'da dört çocuğu ve eşi Dan ile devam ediyor" yazması oldukça dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un milyarder eski eşinden olay yaratan gelişme! Boşandıktan iki yıl sonra…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA