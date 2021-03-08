Türkiye'yi karalama kampanyasının arkasından FETÖ çıktı! Murat Kaval köşeye sıkışınca FBI ile tehdit etti

ZORLA MİKROFONU İNDİRMEYE ÇALIŞTI

Israrla muhabirin adını soran ve "Biz Anadolu Ajansı'yız" cevabının ardından zorla mikrofonu indirmeye çalışan Kaval, muhabirin "İlanı koymanızı FETÖ mü söyledi? Kaç para aldınız?" sorularına ise "Bizim FETÖ'yle işimiz yok" cevabını vererek terör örgütüyle irtibatı olmadığını ileri sürdü.

Kaval, muhabirin elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili sorusuna yanıt verirken ise söze "Sayın Gülen" diye başladı.

Muhabirin, kurumun bütçesinin yıllık 63 bin dolar olduğunu belirterek bu kadar sınırlı bir bütçeyle nasıl 40 farklı şehirde ilan verebildiklerini sorması üzerine Kaval, alaylı bir tavırla "Çok basit, söyleyeceğim" diyerek muhabirini ismini öğrenme konusunda ısrarcı olmaya devam etti.

Muhabirin kurumda kaç kişi çalıştığını, neden internet sayfasında bu bilgilerin yer almadığını ve yasa dışı bir örgüt olup olmadıklarını sormasının üzerine ise Kaval, "Yakında görürsünüz, yakında görürsünüz." dedi.