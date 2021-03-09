Hollanda’da akılalmaz koronavirüs deneyi! Tükürük saçtılar...

TÜKÜRÜK SALINIMI GÖZLENDİ

Gece kulübünde gerçekleşen deneyde, dans pistindeki bazı kişilerin hareketleri kısıtlanırken, bazılarının ise, sürekli ya da bir kereye mahsus dans sırasında maske takmaları istendi.

Bir kısma ise floresan içecek verilerek en kalabalık parti alanlarında ne kadar tükürük salgılandığının gözlemlenmesi için ise, şarkı söyleyip çığlık atmaları istendi.