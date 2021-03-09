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’da akılalmaz deneyi! Tükürük saçtılar...

’da ‘kontrollü’ gerçekleştirilen bir deney, oldukça ses getirdi. Ülkenin başkenti ve gece hayatıyla ünlü ’da yapılan bir deneyi, pandemiye dair yasakların kaldırılması halinde gece kulüplerinde virüs yayılımının nasıl olacağını görmeyi hedefledi. Deney kapsamında tam 1300 kişi, bir gece kulübünde koronavirüs kısıtlamaları olmadan eğlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.3.2021 13:27 Son Güncelleme: 9.3.2021 13:40 ABONE OL
Hollanda’da akılalmaz koronavirüs deneyi! Tükürük saçtılar...

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da koronavirüsün gece kulübünde yayılımının nasıl olacağını gözlemlemek için parti düzenlendi. 1300 kişinin katılımıyla düzenlenen parti, 17 bin kişilik kapasitesi olan gece kulübünde gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan kişiler, koronavirüs kısıtlamalarından "muaf" tutularak gece kulübünde eğlendi.

AMAÇ GECE KULÜPLERİNDEKİ YAYILIMI GÖRMEK

Koronavirüsün yayılmasına ilişkin gerçekleştirilen deneyin amacının, kısıtlamaların kalkacağı dönemde gece kulüplerinin kontrollü bir şekilde açılmasının mümkün olup olmayacağını görmek olduğu kaydedildi. Etkinlikte DJ olarak Sam Feldt, Lady Bee ve Sunnery James & Ryan Marciano yer aldı.

TÜKÜRÜK SALINIMI GÖZLENDİ

Gece kulübünde gerçekleşen deneyde, dans pistindeki bazı kişilerin hareketleri kısıtlanırken, bazılarının ise, sürekli ya da bir kereye mahsus dans sırasında maske takmaları istendi.

Bir kısma ise floresan içecek verilerek en kalabalık parti alanlarında ne kadar tükürük salgılandığının gözlemlenmesi için ise, şarkı söyleyip çığlık atmaları istendi.

NEGATİF ÇIKANLAR KATILDI

Hükümet için çalışmayı yürüten Fieldlab şirketinden Tim Boersma deney ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışmanın mekanların yeniden açılmasına yardımcı olmasını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca katılımcıların, 48 saat önce koronavirüs için test yaptırdığı ve negatif sonuç çıkanların etkinliğe dahil edildiği belirtildi.

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Hollanda’da akılalmaz koronavirüs deneyi! Tükürük saçtılar...
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