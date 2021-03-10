Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un bağış miktarı dudak uçuklattı! O para buraya gidecek…

DÜNYA FONU'NUN YATIRIM ALANI GENİŞLİYOR

Bezos, sosyal medya platformu Instagram üzerinden de çevre sorunları ile ilgili kar amacı gütmeyen Dünya Kaynakları Enstitüsü Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Andrew Steer'i, Bezos Dünya Fonuna CEO olarak seçtiğini açıkladı.

Steer, yeni görevinden dolayı kendisini şanslı hissettiğini söyleyerek, iklim değişikliğinin yoksul ve dışlanmış topluluklara zarar verdiği için kampanyalarında sosyal adaleti vurgulayacağını belirtti.