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’un kurucusu ’un bağış miktarı dudak uçuklattı! O para buraya gidecek…

’li ticaret devi ’un kurucusu , geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada CEO'luk görevinden ayrılacağını duyurmuştu. Yılın üçüncü çeyreğinde üst yöneticilik görevinden ayrılacağını bildiren Bezos’un bu kararı çok konuşulmuştu. Amazon’un kurucusu, bu kez de iklim değişikliği ile mücadele için kurduğu fona yapacağı bağışla kendinden söz ettirmeyi başardı.

AA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 12:42 ABONE OL
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un bağış miktarı dudak uçuklattı! O para buraya gidecek…

Dünyaca ünlü e-ticaret devi Amazon'un kurucusu, iklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolar harcamayı planlıyor. Jeff Bezos, yaptığı açıklamada, kendi kurduğu Bezos Dünya Fonuna (Bezos Earth Fund) yaptığı 10 milyar dolar bağışı, 2030'a kadar iklim değişikliğiyle mücadelede harcamayı hedeflediğini bildirdi.

DÜNYA FONU'NUN YATIRIM ALANI GENİŞLİYOR

Bezos, sosyal medya platformu Instagram üzerinden de çevre sorunları ile ilgili kar amacı gütmeyen Dünya Kaynakları Enstitüsü Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Andrew Steer'i, Bezos Dünya Fonuna CEO olarak seçtiğini açıkladı.

Steer, yeni görevinden dolayı kendisini şanslı hissettiğini söyleyerek, iklim değişikliğinin yoksul ve dışlanmış topluluklara zarar verdiği için kampanyalarında sosyal adaleti vurgulayacağını belirtti.

Steer, "Bezos Dünya Fonu, yeni teknolojilere, yatırımlara ve politika değişikliğini yönlendirmeye yardımcı olmak için bilim insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere ve özel sektöre yatırım yapacak." ifadesini kullandı.

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Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un bağış miktarı dudak uçuklattı! O para buraya gidecek…
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