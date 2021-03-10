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Son dakika! Koronavirüsün mutasyonuyla ilgili korkutan açıklama: Yüzde 30 ile yüzde 100 arasında...

Son dakika haberleri... İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan salgının nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 624 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 118 milyondan fazla insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüs salgını henüz etkisini yitirmeden başta olmak üzere Brezilya ve Güney Afrika'da virüsün çeşitli mutasyonları ortaya çıktı. İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde Kovid-19'un İngiltere mutasyonu ile ilgili yapılan araştırmanın sonuçları ise korkuttu. İşte son dakika koronavirüs haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 10.3.2021 18:53 Son Güncelleme: 10.3.2021 18:59 ABONE OL
Son dakika! Koronavirüsün İngiltere mutasyonuyla ilgili korkutan açıklama: Yüzde 30 ile yüzde 100 arasında...

Son dakika haberinin ayrıntıları... Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) İngiltere mutasyonu ile ilgili yapılan yeni araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Exeter Üniversitesi'nden Robert Challen ve ekibinin yürüttüğü araştırma sonucunda İngiltere mutasyonunun diğer türlere kıyasla daha ölümcül olduğu tespit edildi. İşte son dakika koronavirüs haberinin ayrıntıları...

YÜZDE 30 İLE YÜZDE 100 ARASINDA...

İngiltere'de bilim insanları "B.1.1.7" olarak bilinen korona virüs mutasyonunu mercek altına aldı. Exeter Üniversitesi'nden Robert Challen ve ekibinin yürüttüğü araştırma sonucunda İngiltere mutasyonunun diğer türlere kıyasla yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişen oranda daha ölümcül olduğu tespit edildi. Sonuçları hakemli British Medical Journal'da yayınlanan araştırmada, 54 bin 906 hastadan oluşan örneklemde B.1.1.7 mutasyonunun 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu, diğer mutasyonların ise 141 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi. Bu kapsamda İngiltere'de tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyonun, virüsün diğer mutasyonlarına oranla yüzde 30 ile yüzde 100 arasında daha ölümcül olduğu ifade edildi. İngiltere mutasyonunun ayrıca, diğer mutasyon türlere oranla yüzde 40 ile yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğu aktarıldı.

"DAHA DİKKATLİ OLUNMALI"

Araştırmayı yürüten Robert Challen, "B.1.1.7 mutasyonu riski arttırıyor. Hızlı yayılma kabiliyetiyle birleştiğinde bu, B.1.1.7'yi ciddiye alınması gereken bir tehdit haline getiriyor" diyerek mutasyona karşı daha dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

B.1.1.7 mutasyonu ilk olarak İngiltere'de Eylül 2020'de tespit edilirken, 100'den fazla ülkeye sıçradı.

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Son dakika! Koronavirüsün İngiltere mutasyonuyla ilgili korkutan açıklama: Yüzde 30 ile yüzde 100 arasında...
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