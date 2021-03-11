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NATO: Haritaya bakın, Türkiye’nin önemini görün

Giriş Tarihi: 11.3.2021 ABONE OL
NATO: Haritaya bakın, Türkiye’nin önemini görün
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, California'daki Stanford Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Merkezi tarafından düzenlenen "NATO'nun adaptasyonu" konulu video konferansa katıldı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili bir soruya Stoltenberg, NATO müttefikleri arasındaki farklılıkların yeni bir şey olmadığını; NATO'nun bu farklılıkları, anlaşmazlıkları, sorunları tartışmak ve çözüm bulmak için iyi bir platform olduğunu söyledi. Stoltenberg, "Şunu da anlamalıyız ki Türkiye önemli bir müttefik. Çünkü sadece haritaya bakarsan ne kadar önemli olduğunu görebilirsin" dedi.
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NATO: Haritaya bakın, Türkiye’nin önemini görün
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