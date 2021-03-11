Suriye rejiminden kimyasal saldırı komplosu

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Aleksandr Karpov ise İdlib bölgesinde provokasyon hazırlığı yapıldığı, Suriye rejimini sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla özel olarak inşa edilmiş kampta, ölenleri ve yaralıları oynamaları için bölge sakinlerini kullanarak kimyasal saldırı mizansenini gerçekleştirmeyi planladıkları yönünde bilgi elde ettiklerini açıklamıştı.

Güvenlik kaynakları ise, Suriye rejiminin İdlib bölgesinde sivillere karşı kimyasal silah kullanmayı planladığını ve saldırının sorumlusu olarak muhalif unsurları suçlayarak hedef göstereceğini söyledi. Güvenlik kaynakları, Tuğamiral Karpov'un rejim tarafından uluslararası kamuoyunu yanıltmak için kurgulanan mizansene alet olmasını talihsizlik olarak yorumladı.

Güvenlik uzmanları, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin, toplam 38 vakada kimyasal silah kullanımının belgeledi. Raporda, 32 vakada delillerin rejim güçlerinin bundan sorumlu tutulması için yeterli olduğu belirtildi. BM'nin yayınladığı raporda, Suriye ordusu ile Rus Hava Kuvvetlerinin yerleşim alanlarına ve halkın yoğun olarak bulunduğu pazar alanlarına saldırdığı, rejim güçlerinin sivillerin yaşadığı bölgeleri ayrım gözetmeksizin bombaladığı, özellikle hastane ve tıbbi tesisler ile pazar, fırın, okul ve yerleşim yeri gibi sivil yaşam alanlarının dahi hedef alındığı hususları öne çıktı.