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’nde kriz büyüyor! ’dan yanıt gecikmedi

’nden olaylı ayrılıklarının ardından geçtiğimiz gün ’li sunucu 'ye bomba açıklamalar yapan ile Sussex Düşesi , gündemden düşmüyor. Meghan Markle’ın, hamileliği  sırasında doğacak çocuğunun ten renginin aile içinde tartışma konusu olduğunu açıklaması “Kraliyet’te ırkçılık var” eleştirilerine yol açmış, ise bu iddiaların araştırılacağını vurgulamıştı. Irkçılık tartışmalarına son noktayı ise Prens Harry’nin ağabeyi koydu.

İHA
Giriş Tarihi: 12.3.2021 09:43 ABONE OL
Kraliyet Ailesi’nde kriz büyüyor! Prens William’dan yanıt gecikmedi

İngiltere'de Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarının ardından ABD'li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'ye verdikleri röportajla gündeme bomba gibi düşen Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle, skandal açıklamalarıyla konuşulmaya devam ediyor. Kraliyet Ailesi'ni ırkçılık gibi ciddi suçlamalarla baş başa bırakan çifte, Buckhingham Sarayı'ndan cevaplar da birbiri ardına geliyor.

PRENS WILLIAM SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın aileye yönelik ırkçılık suçlamalarına son olarak, Prens William'dan yanıt geldi.

"IRKÇI DEĞİLİZ"

Londra'nın doğusundaki okul ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Prens William, Harry ile Meghan'ın ses getiren röportajının ardından kardeşi ile henüz konuşmadığını ancak konuşmayı planladığını söyledi. Prens William ırkçılık iddialarına ise "Biz kesinlikle ırkçı bir aile değiliz" ifadeleriyle yanıt verdi.

Geçtiğimiz pazar akşamı Amerikalı sunucu Oprah Winfrey ile yayınlanan röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulunan Prens Harry ve Markle, oğullarının Prens unvanı alamadığını ve sarayda ırk sorunları yaşandığını ifade etmişti.

Bunun üzerine İngiliz Kraliyet Ailesi açıklamaların 'endişe verici' olduğunu belirterek iddianın özel olarak inceleyeceğini söylemişti. Kraliçe Elizabeth'in ise Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle bizzat iletişime geçeceği belirtilmişti.

Modern Kraliyet Ailesi'nin ilk karma ırklı üyesi olan Markle, kraliyet ailesinin bir üyesi tarafından oğulları Archie'nin cildinin "ne kadar koyu" olabileceğinden endişe duyduklarını söylediğini açıklamıştı.

Markle ayrıca, sarayda kısıtlandığını, sessiz kalmasının istendiğini ve yaşamını sonlandırmak istediğini itiraf etmişti. Prens Harry ise görevlerini bıraktıktan sonra saray tarafından koruma ve maddi yardımların kesildiğini açıklamıştı.

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Kraliyet Ailesi’nde kriz büyüyor! Prens William’dan yanıt gecikmedi
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