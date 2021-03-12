Kraliyet Ailesi’nde kriz büyüyor! Prens William’dan yanıt gecikmedi

"IRKÇI DEĞİLİZ"

Londra'nın doğusundaki okul ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Prens William, Harry ile Meghan'ın ses getiren röportajının ardından kardeşi ile henüz konuşmadığını ancak konuşmayı planladığını söyledi. Prens William ırkçılık iddialarına ise "Biz kesinlikle ırkçı bir aile değiliz" ifadeleriyle yanıt verdi.