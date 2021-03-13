Çalınan eser 38 yıl sonra müzeye geri döndü

Yıl: 1983.... Mekan: Dünyanın önde gelen müzelerinden Paris'teki Louvre Müzesi.... Tarih 31 Mayıs'ı gösterirken Louvre Müzesi'nde bulunan ve 16. yüzyıla ait iki parçadan oluşan zırh müzeden esrarengiz şekilde kayboluyor. Barones Salomen de Rothschild 1922 yılında bu zırhı Fransız hükümetine hediye etmişti.





Müzeden çalınan eserin ise nasıl ve kimler tarafından çalındığı ise gizemini koruyor.



O dönem müzedeki güvenlik görevlileri epey zor günler yaşasa da bu hafta itibari ile zırh hiçbir zarar görmemiş şekilde yaklaşık 40 yıl sonra, Fransa polisi tarafından müze yetkililerine teslim ediliyor. Eser Fransa'nın güneybatısında yer alan Bourdeaux şehrinde ortaya çıkıyor.



Geçen yıl ekim ayında müze Pandemi sebebiyle ziyaretçilere kapanmıştı. Ekim ayında yeniden ziyarete açıldığında ise Rönesans dönemine ait bu nadide parçanın da sergileneceği müze yetkilileri tarafından duyuruldu. Hatta bu çalıntı eserin müzeye ziyaretçi katkısı olacağı düşünülüyor. Tıpkı bir dönem çalınan dünyaca ünlü tablo gibi...





MONA LISA DA ÇALINMIŞTI



Aslında bu olay Louvre Müzesi tarihindeki ilk hırsızlık olayı değil. Bundan yaklaşık 100 yıl önce, 1911 yılında, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı bu denli meşhur değil iken bir müze çalışanı tarafından çalınıp iki yıl boyunca da saklı tutulmuştu.



Kimilerine göre Mona Lisa tablosunun tüm dünyada bu denli sükse yaratmasının ardındaki nedenlerden biri de işte bu çalınma hikayesi.

Müze Pandemi ve renovasyon nedeniyle ciddi kayıplar yaşadı. Yaklaşık 40 yıl sonra bulunan bu zırhın ise müzeyi yeniden gündeme getirebileceği konuşuluyor.