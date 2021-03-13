Sputnik V aşısı ABD’nin hedefinde! Karalama kampanyası başlatılacak

Kremlin'in ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynağın yaptığı bir açıklama, ABD ve Rusya arasında yeni bir krizin fitilini ateşleyecek nitelikte. Rus medyasında yer alan haberlere göre ABD ve müttefik ülkeler, Rusya'nın Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının yetkinliğine karşı oldukça kapsamlı bir karalama kampanyası planlıyor.
"ABD CİDDİ BİR SALDIRI HAZIRLIĞINDA"
Koronavirüs aşı uygulamaları, dünya genelinde giderek yaygınlaşırken, her gün daha çok aşı onay alarak kullanıma giriyor. Salgına karşı ilk onaylanan ve dağıtıma giren Rus aşısı Sputnik V ise, bir saldırı kampanyasıyla baş başa kalacağa benziyor.
Kremlin'den, güvenlik endişesi nedeniyle ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynağın Rus istihbarat servisinden elde ettiği bilgilere göre ABD hükümeti, kontrolü altındaki medya kuruluşları aracılığıyla Sputnik V aşısının güvenilirliğine ve etkinliğine karşı bir karalama kampanyası başlatmaya hazırlanıyor.
AŞININ HAYATİ TEHLİKE TAŞIDIĞI ÖNE SÜRÜLECEK
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, George Soros Vakfı, Thomson Reuters Vakfı'nın yanı sıra BBC, Reuters, Internews gibi medya kuruluşları, başta Sputnik V aşısı olmak üzere Rus bilim dünyasındaki gelişmeler ve buluşlara karşı sistematik bir karalama kampanyası yürütecek.
Kaynağın verdiği bilgilere göre bu kampanyanın içinde, Sputnik V aşısı olduktan sonra ölüm vakalarının görülmesi, aşının etkili olmaması ve hatta tehlike arz etmesiyle ilgili iddialar da gündeme getirilecek. Karalama kampanyasının öncelikli hedef kitlesinin, aşıya acil kullanım onayı veren Macaristan, Karadağ, Slovakya, San Marino, Sırbistan ve Kuzey Makedonya olacağının belirtilirken, aşının bir "Rus tuzağı" olarak lanse edilmesi öngörülüyor.
AMAÇ AB ÜRETİMİ AŞILARI ÖNE ÇIKARMAK
Kaynağın, "Sputnik V'nin bu ülkelerde kabul edilmesi, Rusya karşıtı propagandaya neden oldu. Bazı AB ülkeleri Sputnik V'nin koronavirüsle mücadelede değil, Rusya'nın AB saflarını dağıtma ve propaganda çalışmalarında kullanılmak üzere piyasaya sürüldüğünü iddia ediyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.
Sputnik V'ye karşı başlatılması planlanan karalama kampanyasının, AB üretimi aşılara olan ilginin teşvik edilmesi amacı da taşıdığı belirtilirken, bir diğer amacın da bu aşılarda yan etkiler görülmesi halinde tazminattan kaçınmak ve saklama koşullarının ihlali gibi kullanıcı hatalarını öne çıkarmayı hedeflediği de aktarılan bilgiler arasında.