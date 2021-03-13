Sputnik V aşısı ABD’nin hedefinde! Karalama kampanyası başlatılacak

Kremlin'in ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynağın yaptığı bir açıklama, ABD ve Rusya arasında yeni bir krizin fitilini ateşleyecek nitelikte. Rus medyasında yer alan haberlere göre ABD ve müttefik ülkeler, Rusya'nın Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının yetkinliğine karşı oldukça kapsamlı bir karalama kampanyası planlıyor.

"ABD CİDDİ BİR SALDIRI HAZIRLIĞINDA"

Koronavirüs aşı uygulamaları, dünya genelinde giderek yaygınlaşırken, her gün daha çok aşı onay alarak kullanıma giriyor. Salgına karşı ilk onaylanan ve dağıtıma giren Rus aşısı Sputnik V ise, bir saldırı kampanyasıyla baş başa kalacağa benziyor.

Kremlin'den, güvenlik endişesi nedeniyle ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynağın Rus istihbarat servisinden elde ettiği bilgilere göre ABD hükümeti, kontrolü altındaki medya kuruluşları aracılığıyla Sputnik V aşısının güvenilirliğine ve etkinliğine karşı bir karalama kampanyası başlatmaya hazırlanıyor.