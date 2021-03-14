Fransız tarihçiden çarpıcı açıklama: Türkiye'nin önemi göz ardı edilemez

TÜRKİYE'NİN DENGİ OLMADIĞINI ANLADI

BAE'nin de bölgesel güçmüş gibi görünmeye çalıştığına işaret eden Ganin, ancak Türkiye'nin dengi olmadığını fark ettikten sonra Türkiye karşıtı kampanyasını durdurmak zorunda kaldığını vurguladı.

Gauin, "Bu yüzden geriye kim kaldı? Türkiye ve İsrail. Yunanistan'ın bölgede önemli bir oyuncu olarak görülüp görülmeyeceğini sorabilirsiniz ve benim cevabım pek düşünmeden büyük bir 'hayır' olur." diyerek Yunanistan'ın gerçek bir ekonomisi, üretim kapasitesi, teknolojisi veya savunma sanayisi olmadığını ifade etti.

KARAR VERİCİLERİN TÜRKİYE'Yİ DAİMA YUNANİSTAN'A TERCİH ETMESİNİN NEDENİ...

Yunanistan'ın Avrupalı vergi mükelleflerinin insafına kalmış bir ülke olduğuna dikkati çeken Gauin, şunları kaydetti:

"Diğer yandan halihazırda Türk ekonomisi hala üretiyor, ihraç ediyor. Sadece tekstil, kıyafet ve ham maddeler değil. Türkiye'nin gelecek vadeden bilişim teknolojileri ve savunma sanayisi de var. Bu, kesinlikle Batı'da ve İsrail'de uzakları görebilen karar vericilerin Türkiye'yi daima Yunanistan'a tercih etmesinin nedeni. Aynısı Türkiye ile ilişkilerini kötü şekilde etkileyen önemli sorunlara rağmen Fransa için de geçerli."

TÜRKİYE KARŞITI KAMPANYALARI BAE FONLUYOR

Batı'da Türkiye karşıtı kampanyaları BAE'nin fonladığını ve organize ettiğini, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Ermeni diasporasının da Türk-Fransız ilişkilerini sabote etmek için ellerinden geleni yaptığını söyleyen Gauin, şöyle devam etti:

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK KADAR AÇIK

"Hala buna rağmen Fransız sanayiciler ve karar vericiler, Türkiye'nin ticari ve stratejik ortak olarak değerini kabul ediyor. Bu, Türkiye'deki Fransız yatırımlarının hacmiyle açıkça kanıtlanıyor. Nihayetinde Türkiye'nin bölgenin istikrarı ve refahındaki önemi göz ardı edilemeyecek kadar açık."