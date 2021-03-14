İngiliz kraliyet ailesini sarsan olay sonrası ilk kez: Kraliçe Elizabeth kamera karşısında...

II. Elizabeth, 1961'de uzaya giden ilk insan olan Rus kozmonot Yuri Gagarin ile birebir görüştüklerini belirterek, "Buckingham Sarayı'nda kendisiyle görüşmüştük. O Rus'tu ve İngilizce bilmiyordu. Sadece Rusça konuştu. Çok büyüleyici bir deneyimdi. Zaten bir alanda ilk olan kişiler, her zaman büyüleyici insanlardır" diye konuştu.