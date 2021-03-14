İngiliz kraliyet ailesini sarsan olay sonrası ilk kez: Kraliçe Elizabeth kamera karşısında...

Meghan Markle'ın oğluna "ten renginin koyu olacağı" endişesi ile "prens" unvanının verilmediğini açıklaması dünya medyasında geniş yankı bulmuştu. İngiltere Bilim Haftası nedeniyle uzay bilimcisi ve televizyon programcısı Maggie Aderin-Pocock'ın sorularını yanıtlayan Kraliçe Elizabeth, kraliyet ailesine itham edilen suçlamalarla ilgili hiçbir şeyden bahsetmezken, son dönemde yapılan uzay çalışmaları ve İngiltere'de bulunan göktaşı hakkında konuşmakla yetindi.
"KİMSEYE ÇARPMADIĞI İÇİN MUTLUYUM"
NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'ın yüzeyine inmesinin heyecan verici olduğunu ifade eden II. Elizabeth, İngiltere'nin güneyine Gloucestershire bölgesine düşen ve 30 sene içerisinde ilk kez bulunan bir göktaşının keşfedilmesi için de "Kimseye çarpmadığı için mutluyum" ifadelerini kullandı.
II. Elizabeth, 1961'de uzaya giden ilk insan olan Rus kozmonot Yuri Gagarin ile birebir görüştüklerini belirterek, "Buckingham Sarayı'nda kendisiyle görüşmüştük. O Rus'tu ve İngilizce bilmiyordu. Sadece Rusça konuştu. Çok büyüleyici bir deneyimdi. Zaten bir alanda ilk olan kişiler, her zaman büyüleyici insanlardır" diye konuştu.
"TÜM BU OLANLAR BİZİ ÇOK ÜZDÜ"
94 yaşındaki II. Elizabeth, kraliyet ailesinin, Meghan Markle'ınithamlarına verdiği resmi açıklama sonrası konuyla ilgili, "Torunum ve eşi son birkaç senedir sıkıntı verici bir sürece neden oldular. Tüm bu olanlar bizi çok üzdü" demekle yetinmişti.
NE OLMUŞTU?
ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'in şovuna konuk olan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin sözleri Kraliyet Ailesi'nde rahatsızlık uyandırmıştı. Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, ilk çocuğuna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler.
Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" ifadelerini kullanmıştı.SON DAKİKA: Meghan Markle'dan olay açıklama! Bu sözler Kraliçe Elizabeth'i kızdıracak!